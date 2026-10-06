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Царьград

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МОК объявил о приёме заявок на проведение Олимпиады-2036

МОК объявил о приёме заявок на проведение Олимпиады-2036

Германия, Венгрия, Индия, Катар, Южная Корея, ЮАР и Турция намерены бороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года.

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