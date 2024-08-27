Авиакомпания «Ямал» удвоила норму бесплатного багажа для участников СВО и их родственников

Авиакомпания «Ямал» в два раза увеличила норму бесплатного провоза багажа для участников СВО. Теперь по специальному тарифу для военнослужащих можно бесплатно провозить до 50 килограммов – это два багажных места.
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