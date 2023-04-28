Федеральное агентство новостей №1

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Военный эксперт Кнутов: российские войска ударами по штабам ВСУ срывают украинское контрнаступление

Военный эксперт Кнутов: российские войска ударами по штабам ВСУ срывают украинское контрнаступление

Российские войска 27-28 апреля нанесли массированные удары по военным штабам и базам на Украине. В том числе удар был нанесен по штабу в Николаеве, в результате которого было ликвидировано несколько десятков украинских и натовских военнослужащих.

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