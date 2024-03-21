«Голден Стэйт» в родных стенах разгромил «Мемфис»

«Голден Стэйт» добыл важную победу в борьбе за место в плей-офф, разгромив «Мемфис». Ранним утром 21 марта в Окленде (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз».
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