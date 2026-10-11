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Регионы России

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Иран угрожает ударами по американской цифровой инфраструктуре на Ближнем Востоке

Иран угрожает ударами по американской цифровой инфраструктуре на Ближнем Востоке

По словам Резаи, речь идёт о кабелях и центрах обработки данных. Он подчеркнул, что у США есть ценные активы в ОАЭ и Ормузском проливе, которые ещё не включены в список целей.

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