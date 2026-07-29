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Контакт с пришельцами назначили на 2027 год

Контакт с пришельцами назначили на 2027 год

У сторонников теорий об инопланетянах появилась новая дата – 2027 год.Именно тогда, как утверждает бывший сотрудник ЦРУ Джон Рамирес, человечеству якобы предстоит узнать правду о внеземной жизни.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
До 2027 года осталось всего полгода, какие полтора-то?
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1 м.
Дмитрий Бакланов
А пришельцам-то не забыли сообщить, что мы будем с ними контактировать? На их месте правильным бы было полное уничтожение агрессивной расы.
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1 м.