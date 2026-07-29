У сторонников теорий об инопланетянах появилась новая дата – 2027 год.Именно тогда, как утверждает бывший сотрудник ЦРУ Джон Рамирес, человечеству якобы предстоит узнать правду о внеземной жизни.
Контакт с пришельцами назначили на 2027 год
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Некрасова
До 2027 года осталось всего полгода, какие полтора-то?
Ответить
1 м.
Дмитрий Бакланов
А пришельцам-то не забыли сообщить, что мы будем с ними контактировать? На их месте правильным бы было полное уничтожение агрессивной расы.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии