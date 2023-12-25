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Певец Рогожин обратился к участникам «голой» вечеринки Ивлеевой

Певец Рогожин обратился к участникам «голой» вечеринки Ивлеевой

Сергей Рогожин, известный бывший солист групп «Форум» и «АукцЫон», высказал свое мнение о скандальной «голой» вечеринке, которая прошла 21 декабря в столичном клубе и вызвала недовольство общества.

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Виктор Александров
Уважаемое «Общественная служба новостей»! Идеи правят миром. Не следует ли, в правовом государстве, дополнить Закон о СМИ требованием к руководителям и исполнителям ТВ каналов публикации средств, которые они направили на СВО? С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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