Певец Рогожин обратился к участникам «голой» вечеринки Ивлеевой

ВА

Виктор Александров

Уважаемое «Общественная служба новостей»! Идеи правят миром. Не следует ли, в правовом государстве, дополнить Закон о СМИ требованием к руководителям и исполнителям ТВ каналов публикации средств, которые они направили на СВО? С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.