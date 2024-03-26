Назван подорожавший за год в пять раз вид топлива

Цены на уран за год выросли «в три-четыре-пять раз», рассказал первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, по словам которого это произошло в том числе из-за слухов и спекуляций о присутствии российской госкорпорации на мировых рынках.
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