Назван подорожавший за год в пять раз вид топлива

Цены на уран за год выросли «в три-четыре-пять раз», рассказал первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, по словам которого это произошло в том числе из-за слухов и спекуляций о присутствии российской госкорпорации на мировых рынках.