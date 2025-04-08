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ИИ с огоньком: нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%

ИИ с огоньком: нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%

Российские ученые обучили нейросети прогнозировать лесные пожары с точностью до 87%. В отличие от аналогов, система учитывает разнообразную информацию — от погодных данных до активности населения в регионе, что повышает качество предсказаний, рассказали «Известиям» разработчики.

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