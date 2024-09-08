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Украинская актриса рассказала об удивившем ее поведении Пугачевой в Киеве

Украинская актриса рассказала об удивившем ее поведении Пугачевой в Киеве

Поведение российской певицы Аллы Пугачевой на съемках российско-украинского мюзикла «За двумя зайцами» в Киеве удивило всех на площадке, рассказала изданию «Обозреватель» украинская актриса Татьяна Шелига.

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