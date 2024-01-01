Какое будущее ждет дорогу к комплексу "Старый Оргеев"

Представители Министерства инфраструктуры и регионального развития вместе с архитекторами и экспертами должны вынести решение о том, что будет на месте стыковки элемента исторического наследия и асфальта, который уложили на дороге Бутучены-Моровая на пути к комплексу "Старый Оргеев".