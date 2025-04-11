В Стамбуле завершились переговоры России и США. Главное

Стороны обсудили возвращение конфискованной дипломатической недвижимости РФ, возобновление авиасообщения и упрощение передвижения дипломатов по стране пребывания 10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров РФ и США.
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