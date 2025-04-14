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Broadcom вернула бесплатную версию VMware ESXi 8, но никому об этом не сказала

Broadcom вернула бесплатную версию VMware ESXi 8, но никому об этом не сказала

Broadcom вернула бесплатную версию VMware ESXi 8, но никому об этом не сказалаBroadcom возобновила выпуск бесплатных версий VMware vSphere Hypervisor, распространение которых она прекратила в 2024 году в рамках изменения бизнес-модели VMware после её поглощения.

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