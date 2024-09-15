Русская весна
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Русская весна

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Враг применяет авиацию, штурмуя Веселое в Курской области: американской бомбой разрушено здание школы (ВИДЕО)

Враг применяет авиацию, штурмуя Веселое в Курской области: американской бомбой разрушено здание школы (ВИДЕО)

Враг применяет авиацию, штурмуя Веселое в Курской области: американской бомбой разрушено здание школы.

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Комментарии
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Виталий
Не пора ли показать американцам, что у нас тоже есть оружие? И показать на их объектах.
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15 час.
Ваша Светлость
Соплежуйство наших начальников породило у западных &quot;партнеров Путина&quot; уверенность в безнаказанности. Можно сколько угодно рисовать &quot;красные линии&quot; и выражать &quot;озабоченности&quot;, на Западе к этому давно привыкли. Нужна жесткая, кровавая демонстрация силы, с десятками-сотнями трупов &quot;светлоликих&quot;, ничто так не прочищает мозг, как хорошее кровопускание...
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2 час.
Леонид Дьяченко
У нас просто нехватае ресурсов, трудно Армию возродить против всего англосаксонско румынско польско чешского болгарского францусского и еще энного мира. 30 лет партнеры ставили с нашей помощью Армию на колени. Жульё от мичманов до генералов выращивали. Врага не было, были партнёры... в душу мать! Армия без врага сборище поедателей бюджета. Слава богу выправляемся, есть жестокий враг, значит Россия победит, вопрос времени!
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14 мин.

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