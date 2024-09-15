Враг применяет авиацию, штурмуя Веселое в Курской области: американской бомбой разрушено здание школы (ВИДЕО)

Виталий Не пора ли показать американцам, что у нас тоже есть оружие? И показать на их объектах.

Ваша Светлость Соплежуйство наших начальников породило у западных "партнеров Путина" уверенность в безнаказанности. Можно сколько угодно рисовать "красные линии" и выражать "озабоченности", на Западе к этому давно привыкли. Нужна жесткая, кровавая демонстрация силы, с десятками-сотнями трупов "светлоликих", ничто так не прочищает мозг, как хорошее кровопускание...