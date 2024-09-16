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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Все необходимые средства защиты персданных есть лишь у половины российских компаний

Все необходимые средства защиты персданных есть лишь у половины российских компаний

Согласно анонимному опросу топ-менеджеров российских компаний из разных отраслей, который провела компания «К2 Кибербезопасность», только половина организаций (51%) внедрила все средства защиты персональных данных, требуемые законодательством.

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