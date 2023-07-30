В последнее время в западной прессе почти ежедневно появляются материалы о том, почему Украина не может выиграть войну у России.
СВО как единственное решение украинского вопроса. Были ли другие варианты урегулирования и что нас ждет в будущем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Как долго шла наша власть к пониманию реальности ...!!!
Ответить
8 час.
Владислав
Тридцать два года это не много. Это как раз столько сколько нужно. Это генезис не только политической элиты России, это генезис всей страны и каждого отдельно взятого в ней человека. Да и сделано уже было немало для возможности сегодняшнего переосмысления , которое должно быть подкреплено экономически , политически и социально!
Ответить
6 час.
Юрий Кушнарев
как будто до 2014 г. политика украины была иной,чем сегодня. Автор,вы где жили в это время? А насчёт братьев - сейчас там их нет,не надо себя обманывать,даже те,что уехали в Россию во многом её ненавистники. А вот после нашей победы этих братьев будет как грязи.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии