СВО как единственное решение украинского вопроса. Были ли другие варианты урегулирования и что нас ждет в будущем

Владимир Карпов Как долго шла наша власть к пониманию реальности ...!!!

Владислав Тридцать два года это не много. Это как раз столько сколько нужно. Это генезис не только политической элиты России, это генезис всей страны и каждого отдельно взятого в ней человека. Да и сделано уже было немало для возможности сегодняшнего переосмысления , которое должно быть подкреплено экономически , политически и социально!