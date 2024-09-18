Посол РФ на Кубе: отношения России и Кубы в сфере культуры находятся на подъеме

Отношения России и Кубы находятся на подъеме, а в сфере культуры развиваются наилучшим образом. Такое заявление сделал посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, выступая на пресс-конференции, посвященной Неделе мосфильмовского кино.
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