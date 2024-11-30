На Западе уловили сигнал Зеленского о готовности к отказу от территорий

На Западе считают, что в ходе интервью одному из зарубежных СМИ Владимиром Зеленским был подан «сильный сигнал» о готовности к отказу от потерянных Киевом территорий ради урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости.
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