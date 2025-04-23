Юрию Герасименко присуждено эксклюзивное почетное звание Омского областного Союза предпринимателей

На прошлой неделе в областном конгресс-холле состоялось общее отчетно-выборное собрание членов старейшего регионального бизнес-объединения, созданного в 1991 году – Омского областного Союза предпринимателей.
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