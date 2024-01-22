Колесов дал прогноз на будущую неделю в Петербурге

Главный синоптик Петербурга поделился с горожанами ожидаемой погодой в городе. Как стало известно из Telegram-канала Александра Колесова, будущая неделя поможет жителям Северной столицы взять короткую паузу от вездесущего мороза.
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