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Журнал о бизнесе и инвестициях

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НАТО опубликовало итоговую декларацию саммита в Вашингтоне

НАТО представило итоговую декларацию своего юбилейного саммита в Вашингтоне. В документе говорится о военной помощи Украине на €40 млрд в 2025 году и поддержке страны «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции».

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