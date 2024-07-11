НАТО опубликовало итоговую декларацию саммита в Вашингтоне

НАТО представило итоговую декларацию своего юбилейного саммита в Вашингтоне. В документе говорится о военной помощи Украине на €40 млрд в 2025 году и поддержке страны «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции».
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