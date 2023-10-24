Ограничивать себя не стоит: к чему приводит недоедание

Правильное питание — ключ к здоровью человека. Как физическому, так и ментальному. Но чем грозит недоедание? Подробный ответ на этот вопрос дала специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Ольга Матвеева.
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