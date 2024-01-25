Клубное ТВ «Реала» заявило о 16 ошибках ВАР в этом сезоне, «навредивших» клубу: «Мы видели их почти в каждом туре»

На Real Madrid Television вышло видео с анализом 16 возможных ошибок ВАР, которые якобы навредили «Мадриду» в этом сезоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Масаи Уджири с трудом сдержал слезы, когда говорил об обмене Паскаля Сиакама
- Боссы саудовской лиги хотят сохранить Бензема, даже если потребуется смена клуба. Чтобы вернуться в Европу, нужно огромное снижение зарплаты
- Шон О’Мэлли: «Махачев – чертовски страшный парень. Мне приснился кошмар, что я должен был драться с ним»
Свежие комментарии