🕯 В Севастополе простились с бойцом СВО Станиславом Масалыкиным Сегодня проводили в последний путь сержанта, санитара отделения эвакуации Масалыкина.
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🕯 В Севастополе простились с бойцом СВО Станиславом Масалыкиным Сегодня проводили в последний путь сержанта, санитара отделения эвакуации Масалыкина.