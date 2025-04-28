Врач-инфекционист Сережина заявила, что грипп нельзя игнорировать

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Врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина заявила, что грипп — это не просто неприятные симптомы вроде высокой температуры и слабости, а серьезная угроза для здоровья, способная привести к опасным осложнениям.

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