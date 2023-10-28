Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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12 задачек, которые бросают вызов тем, кто давно окончил школу

12 задачек, которые бросают вызов тем, кто давно окончил школу

Математика - это не для всех. Но есть такие примеры и задачки, с которыми должен уметь справляться каждый! Интересно, что некоторые из них выглядят очень простыми, и мы даже не подозреваем, что можем допустить ошибку.

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