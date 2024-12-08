Новый год без моря: Телегин вновь лишил Таисию поездки с мамой Татьяна СергееваЗа месяц до долгожданных новогодних каникул Иван Телегин решил сделать своей маленькой дочери от Пелагеи «подарок», который стал не просто неожиданностью, а настоящим ударом для всей семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии