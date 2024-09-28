Сергей Карнаухов: Радуюсь тому, что читатели канала знакомятся, складывают семьи, совершают подвиги

Радуюсь тому, что читатели канала знакомятся, складывают семьи, совершают подвиги. Вот первая обещанная история и очень, очень красивая пара:«Порой в жизни происходят события, о которых ты в реальной жизни не думаешь.
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