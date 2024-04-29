Страстной вторник и Великая среда, когда Иуда за предательство получил 30 сребреников Алексей НикольскийВербное воскресенье является важным предшественником Страстной недели, также известной как Страстная седмица.
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