Tele1Tv: Турция отправила спасателей на поисковую операцию в тюрьму Сирии

Турция приняла решение отправить поисково-спасательную группу в составе 80 человек на помощь людям, которые, по предварительной информации, оказались в ловушке на территории военной тюрьмы "Сейдная" в Сирии.
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