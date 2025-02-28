Galaxy S25, Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra стали суперхитом в Южной Корее — они побили рекорд продаж, установленный Galaxy Note 10

Смартфоны Samsung часто упрекают в отсутствии инноваций, но это не мешает бодрым продажам. Например, на домашнем рынке новейшие флагманы Galaxy S25 побили рекорд, установленный в 2019 году линейкой Galaxy Note 10: тогда Samsung продала 1 миллион смартфонов за 25 дней, а сейчас линейка Galaxy S25 разошлась в количестве 1 миллиона единиц всего за 21 день.