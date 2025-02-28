iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

33 подписчика

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Galaxy S25, Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra стали суперхитом в Южной Корее — они побили рекорд продаж, установленный Galaxy Note 10

Galaxy S25, Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra стали суперхитом в Южной Корее — они побили рекорд продаж, установленный Galaxy Note 10

Смартфоны Samsung часто упрекают в отсутствии инноваций, но это не мешает бодрым продажам. Например, на домашнем рынке новейшие флагманы Galaxy S25 побили рекорд, установленный в 2019 году линейкой Galaxy Note 10: тогда Samsung продала 1 миллион смартфонов за 25 дней, а сейчас линейка Galaxy S25 разошлась в количестве 1 миллиона единиц всего за 21 день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх