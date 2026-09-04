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Татар-информ

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«Динамо» определилось с капитаном и представило форму к Кубку Первых

«Динамо» определилось с капитаном и представило форму к Кубку Первых

Фото: dynamo.ru Московское «Динамо» объявило состав капитанов на предстоящий сезон и показало специальную форму, в которой команда выступит на Кубке Первых.

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