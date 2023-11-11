6 признаков, что вы встретили человека, которого знали в прошлой жизни

Когда между двумя людьми существует кармическая связь, они буквально читают мысли друг друга… Концепция душ, которые могли встречаться друг с другом раньше, в прошлом, интересовала человечество на протяжении многих веков.
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