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После смерти Навального* испугавшаяся тюрьмы Собчак решила завершить свою карьеру

Скандальная журналистка Ксения Собчак видимо наконец осознав, чем могут закончиться её выходки, сменила риторику и заявила о том, что её жизненные приоритеты изменились: теперь она хочет всего лишь помогать людям нуждающимся в помощи и жить в своем доме, а главное не попасть в тюрьму.

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