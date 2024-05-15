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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлов о новом помощнике президента РФ Дюмине: «При нем заговорили о тульском хоккее и вообще о спорте. Человек слова, полностью отдается своей работе»

Бывший губернатор Тульской области вчера был назначен помощником президента России Владимира Путина. Он будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта.

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