Ethereum привлекает крупные инвестиции на фоне усиления активности китов и перспектив ETF

Ведущая брокерская фирма Bernstein сообщает о всплеске позитивных настроений в отношении Ethereum (ETH), подкрепленных значительной покупкой кита, который инвестировал около 66 миллионов долларов в криптовалюту.
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