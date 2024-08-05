Россия и Иран смогут повысить уровень безопасности в мире — президент Ирана

Повышению уровня безопасности и мира во всем мире будет способствовать сотрудничество Ирана и России, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с секретарем Совета безопасности России Сергем Шойгу, сообщает 5 августа РИА Новости.