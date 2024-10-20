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Царьград

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"Захват власти" в ЕС: Колумнист заявил о "тайном плане" Урсулы фон дер Ляйен

Томас Фази, колумнист британского портала UnHerd, утверждает, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует скрытый переворот в Европейской комиссии.

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