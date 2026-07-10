Захарова: Запад вскормил нацизм на Украине и неонацистов в своих странах

www.globallookpress.com/Christian Hütter/imageBROKER.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 июля прокомментировала в своем телеграм-канале осквернение более 150 надгробий советских воинов на мемориальном кладбище "Советское поле славы" в нидерландском Лесдене.
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