Google: иранские хакеры пытались атаковать кампании Байдена и Трампа

Google обнародовал доклад, в котором заявлено, что хакерская группа, предположительно связанная с Ираном, целенаправленно атаковала личные электронные почты "примерно дюжины" лиц, связанных с кампаниями нынешнего президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.
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