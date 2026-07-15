До 17 июля — Прием заявок на участие в конкурсе граффити «Стены»

Фото: mos.ru/kos Новый сезон конкурса граффити «Стены» открывает проект «Молодежь Москвы». Принять в нем участие могут студенты художественных направлений, представители московского сообщества граффитистов, ученики и специалисты школ граффити, а также все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.