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До 17 июля — Прием заявок на участие в конкурсе граффити «Стены»

До 17 июля — Прием заявок на участие в конкурсе граффити «Стены»

Фото: mos.ru/kos Новый сезон конкурса граффити «Стены» открывает проект «Молодежь Москвы». Принять в нем участие могут студенты художественных направлений, представители московского сообщества граффитистов, ученики и специалисты школ граффити, а также все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.

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