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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич набрал 40 очков и 10 подборов, «Денвер» одолел «Торонто» в овертайме

Лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал 40 очков, 10 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота. За 44 минуты серб реализовал 18 из 27 с игры.

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