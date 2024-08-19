Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck, которую тот хотел отправить на СВО

Автомобили Глава Чечни заявлял, что хочет отправить эту технику в зону СВО. Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.
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