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Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck, которую тот хотел отправить на СВО

Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck, которую тот хотел отправить на СВО

Автомобили Глава Чечни заявлял, что хочет отправить эту технику в зону СВО. Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

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