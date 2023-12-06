Встречный в курсе: грозит ли Балтфлоту эскадра Британии из 20 кораблей

Охрана подводных коммуникаций стран ЕС — не более чем предлог для наращивания военно-морских сил Запада в Балтийском море, заявили «Известиям» эксперты, комментируя выдвижение в регион эскадры из шести кораблей Объединенных экспедиционных сил (JEF).