Встречный в курсе: грозит ли Балтфлоту эскадра Британии из 20 кораблей

Охрана подводных коммуникаций стран ЕС — не более чем предлог для наращивания военно-морских сил Запада в Балтийском море, заявили «Известиям» эксперты, комментируя выдвижение в регион эскадры из шести кораблей Объединенных экспедиционных сил (JEF).
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