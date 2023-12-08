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«Военная хроника» сообщило о серии мощных взрывов в Павлограде

«Военная хроника» сообщило о серии мощных взрывов в Павлограде

В Сети распространились сведения о том, что расположенный на территории подконтрольной войскам киевского режима Днепропетровщины населённый пункт Павлоград в ночной период потрясло множество серийных подрывов.

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