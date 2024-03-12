Процедуру заселения в отели хотят упростить в России

Скриншот видео В России могут упростить процедуру заселения в отели. Сейчас по закону сотрудники гостиницы в праве отказать туристам в размещении при отсутствии паспорта, из-за чего им приходится искать ночлег у знакомых, либо снимать жилье неофициально.
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