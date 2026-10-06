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Газета.ру

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Два человека погибли в ходе атаки БПЛА в Подмосковье

Два человека погибли в ходе атаки БПЛА в Подмосковье

 © Николай Титов/Global Look Press Два человека погибли и еще девять пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Подмосковье в ночь на 6 октября, сообщил губернатор Андрей Воробьев В ходе налета были повреждены десятки жилых домов и автомобилей, а в столичном авиаузле неоднократно ограничивали работу всех четырех аэропортов, из-за чего были задержаны и отменены десятки рейсов.

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