Два человека погибли в ходе атаки БПЛА в Подмосковье

© Николай Титов/Global Look Press Два человека погибли и еще девять пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Подмосковье в ночь на 6 октября, сообщил губернатор Андрей Воробьев В ходе налета были повреждены десятки жилых домов и автомобилей, а в столичном авиаузле неоднократно ограничивали работу всех четырех аэропортов, из-за чего были задержаны и отменены десятки рейсов.
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