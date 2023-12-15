Госдума осложнила жизнь недобросовестным владельцам управляющих компаний

Госдума приняла в третьем чтении законопроект в Жилищный кодекса РФ в части создания дополнительных условий, препятствующих деятельности недобросовестных управляющих организаций по управлению многоквартирными домами.
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