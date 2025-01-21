НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Может. Порядок. Будет. Деньги. В. Бюджет Города. ПойдуттГенпрокуратура на...
  • Александр
    ГНИДА ФОРМОВОЧНАЯ!!Чулпан Хаматова п...
  • Nik Nik
    Зачем нужен председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики...да и сам Комитет?Врио председателя...

Диетолог Стародубова: избыточное питание приводит к ожирению и заболеваниям ЖКТ

Диетолог Стародубова: избыточное питание приводит к ожирению и заболеваниям ЖКТ

Специалист порекомендовала не переедать Избыточное питание может привести к развитию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы, рассказала РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх