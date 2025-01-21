Диетолог Стародубова: избыточное питание приводит к ожирению и заболеваниям ЖКТ

Специалист порекомендовала не переедать Избыточное питание может привести к развитию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы, рассказала РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.
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