Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Украинский спортсмен пригласил американского президента пожить в своей стране.
Боксёр Усик сделал предложение Трампу: "Живи на Украине"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГЫЧ
Да пусть бы приехал, хохлы бы ему все дырки зализали, ни поссать, ни по срать.....
Ответить
8 час.
ИШ
Иван Шапошников
усик-пидорасик,кто тебя тварь бывшего крымчанина заставлял жить на украине?!..
Ответить
4 час.
Ф
Фил
ИУДА. Что -сука не идешь воевать за свою-усраину? Страшно!Это тебе не по рингу скакать-кусок дерма.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии