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Боксёр Усик сделал предложение Трампу: "Живи на Украине"

Боксёр Усик сделал предложение Трампу: "Живи на Украине"

Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Украинский спортсмен пригласил американского президента пожить в своей стране.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Да пусть бы приехал, хохлы бы ему все дырки зализали, ни поссать, ни по срать.....
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8 час.
ИШ
Иван Шапошников
усик-пидорасик,кто тебя тварь бывшего крымчанина заставлял жить на украине?!..
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4 час.
Ф
Фил
ИУДА. Что -сука не идешь воевать за свою-усраину? Страшно!Это тебе не по рингу скакать-кусок дерма.
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4 час.
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